Las redes echan humo cada vez que Rosalía comparte sus encuentros con las hermanas Kardashian. La cantante ha demostrado tener una relación buenísima con el clan, sobre todo con Kylie Jenner, hasta muchos fantasean con un 'shippeo' Rosalía-Kylie, pero de momento eso no tiene futuro. Eso sí, pueden conformarse con las últimas imágenes que han compartido en sus perfiles sociales. Rosalía ha cruzado el charco y ha compartido velada navideña con las Kardashian, y desde allí ha colgado varios vídeos achuchando a Kylie, comiéndose a besos...



La relación de la española con el clan se ha consolidado desde que Rosalía haya cosechado grandes éxitos internacionales. Pero Kylie no es la única que ha conquistado a la cantante, también se lleva de fábula con el resto de hermanas y así lo han demostrado.

Como bien señalan sus seguidores, han comenzado y terminado el año juntas... ¡Menuda fantasía!

Y esto no es todo, hace solo unos días, Kourtney le mandaba un super regalazo a Rosalía, y no un regalo cualquiera... "Me quedo muerta", compartió Rosalía en sus 'stories' junto al regalo. ¡Era el ORA 3 de LELO! Se vende como"el mejor simulador de sexo oral para mujeres". Ojito con el regalo. En la cesta, además del simulador de sexo oral para mujeres, había lencería, productos cosméticos, dos pijamas y un vaporizador de cannabis.

