Sábado noche, tiempos de Covid y entrando en Navidad. ¿El plan de Anabel Pantoja? Pues como el de cualquiera que prefiera dejar la 'peli y manta' para otro día: En casa, cotillón, un par de amigos, alguna copa y a pasarlo en grande. Pues bien, parece que esto ha molestado a muchos, aunque no acabamos de entender el motivo, y ella tampoco. Al despertar este domingo, Anabel ha tenido que ver como sus redes se llenaban de críticas y comentarios horribles sobre su noche anterior.



"No tienes vergüenza", "Que fea y cerda eres", "Cara de caballo", "Tonta eres", "Matan al cerdo, que berridos", "Qué asco de borracha", son algunos de los comentarios que ha recibido tras publicar varios vídeos divirtiéndose en su propia casa. En algunos de ellos hasta se animó a cantar una de sus sevillanas favoritas, y parece que ha horrorizado a algunos de sus seguidores.

Por suerte, no a todos. Anabel sigue teniendo mucho apoyo y hay quienes la animan, incluso, a cantar ahora más que nunca, ¡y oídos sordos a las críticas! Ella no ha dudado en defenderse: “Yo tan feliz, ayer era sábado, estamos en Navidad y poco podemos hacer que estar en casa y celebrar lo que podamos. Me he quedado sorprendida porque gente me tacha como de que tengo un problema con el alcohol, como que me viene de casta, que canto fatal, que qué me creo…”, ha comenzado a explicar la colaboradora de Sálvame. “Me creo que estoy en mi casa, que estoy cantando una sevillana que me chifla y que he bebido un par de copas. ¿Aparte de eso hay algún problema más?”, se ha defendido.

"¿Puedo tomarme algo en Navidad? ¿Puedo cantar en mi casa? Os juro que jamás pensé que las personas les diera coraje o rabia ver a alguien divertirse. Claro, esto lo hace Jennifer López, Maluma o Kim Kardashian y no pasa nada. Sábado, Navidad, mi casa, mi copa y mi cante, ¿Dónde está el delito?", se ha preguntado totalmente indignada.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io