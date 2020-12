Carmen Borrego se ha mostrado bastante molesta con la reacción de su hermana Terelu y su sobrina Alejandra sobre su reconciliación con Jorge Javier. Tras ver los vídeo de ayer Carmen ha comenzado hablando de forma muy contundente sobre lo que opina ella de que su hermana y su sobrina no se hayan tomado bien este acercamiento con el presentador. "Yo jamás me he metido en lo que digan o hagan ellas, ni mi hermana, ni mi madre, ni mi sobrina. Quizás ellas en algún momento me han dicho algo a mí, quizás porque tengo menos experiencia o porque he sido más directa. Pero yo jamás lo he hecho con ellas", ha explicado Carmen dejando claro que no le ha sentado bien que den su opinión pero que lo respeta.

Respecto a su reconciliación con Jorge Javier la hija menor de María Teresa Campos ha dado un paso atrás: "Cuando vuelvo del pasillo de hablar con Jorge digo que tenemos que hablar de lo que dijo que yo me cargue la carrera de mi madre".

A Carmen tampoco le ha sentado nada bien que ayer su hermana hiciese público un mensaje que le envió en directo y que Terelu leyó en el que hablaba de su compañero Diego Arrabal. "Yo mandó un mensaje privado a mi hermana y ella lo hace público. Yo jamás lo hubiese hecho público y punto. Aunque sé que no lo hizo para hacerme daño", ha sentenciado la colaboradora de 'Viva la vida'.

Tras esto Carmen Borrego ha desmentido a su hermana Terelu. Pues ayer la hija mayor de María Teresa Campos dejaba claro que ella y su hermana no habían hablado de este tema fuera de plató: "Quizás no se acuerde, pero sí hemos hablado de la reconciliación con Jorge. Yo lo que entiendo de la postura de mi hermana es que ella entiende porque me he reconciliado con Jorge y porque salí al pasillo a hablar con él. No hablamos más del tema".

También ha dejado claro que Terelu no apoyó ayer a Alejandra por hacerle un favor a su hija, sino que ella cree que estaba totalmente de acuerdo con su postura. Además ha querido dejar claro que si ella dio el paso de hablar con Jorge fue porque sabía que había habido un acercamiento entre su familia y el presentador. También ha explicado que ella aún tiene una conversación pendiente con el presentador Jorge Javier.

