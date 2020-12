Aurah Ruiz ha hablado del despido de Jesé Rodríguez.

La joven ha hablado claro de su relación con el futbolista.

Aurah Ruiz está dándolo todo en 'La casa fuerte 2'. Y es que, aunque la concursante no entró en las mejores condiciones en el reality, la canaria pronto se ha integrado en el programa de televisión. Durante la última gala del concurso, Aurah Ruiz ha vuelto a hablar de Jesé Rodríguez. Y es que la concursante ha podido ver imágenes de todo lo que está sucediendo en el exterior. En concreto, la joven, que se ha sincerado sobre su relación con el futbolista con su amiga Samira, se ha enterado del varapalo profesional que ha sufrido su chico.



"He pasado muchas cosas, me he replanteado aquí muchas cosas que quiero hablar con él y sé la relación que quiero llevar fuera con él. Quiero una relación normal de pareja, no quiero compartir mi pareja con todo el mundo", empezó diciendo bastante tranquila.

Tras esto, Aurah ha podido saber que Jesé había sido despedido del PSG. "Esta noticia no es por la llamada, no ha sido a raíz de esto. Era la salida que él quería, él quiere estar en un equipo en el que le den minuto y jugar y ser feliz", explicó Aurah.

"Si quiere estar conmigo que esté conmigo, y si no pues con quien sea feliz. Lo que pasó antes de entrar es un peso que llevo encima, me cuesta olvidarlo, pero he aprendido muchas cosas", se sinceró.

Además, la joven ha compartido lo duro que ha sido su relación con el futbolista: "Es un futbolista reconocido y hay muchísimas chicas, es complicado... Eso es lo peor que he llevado". A pesar de eso, ha dejado claro con cierta rabia que quiere seguir estando con él.

