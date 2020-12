Isa Pantoja desmiente su relación con Efrén Reyero.

Tras ser expulsado, el ex tronista ha dado otra versión de la historia, y ha confirmado que sí se ha besado con ella.

Isa Pantoja no está pasando por su mejor momento en 'La casa fuerte 2'. A sus continuas peleas con Asraf Beno en el programa de televisión y la guerra familiar que están protagonizando su madre y su hermano se ha sumado las informaciones sobre su supuesto affaire con Kiko Jiménez y Efrén Reyero en una discoteca. Y es que, durante la última gala del reality, la hija de la tonadillera ha podido ver TODO lo que se está diciendo en los platós de televisión. Tras esto, la joven no ha dudado en hablar alto y claro de lo que verdaderamente ocurrió esa noche.

Nada más entrar en el programa, Efrén Reyero e Isa Pantoja se reencontraron en una sala solos. "Sí, claro que nos conocemos. Lo pasamos muy bien una noche en una discoteca", afirmó el ex tronista. Ante esto, Isa Pantoja no dudó en confirmar que sí se conocían, pero que "no había pasado nada entre ellos". En la última gala, la hermana de Kiko Rivera se ha quedado flipando con todo lo que está ocurriendo fuera con esta historia a la que se ha sumado también un supuesto affaire que Isa P. tuvo con Kiko Jiménez.

Después de escucharlo TODO, la cantante no ha dudado en hablar claro sobre esa noche. "No ha pasado nada más con Efrén. Simplemente salimos de fiesta", confirmó Isa P. Respecto a su supuesta relación con Kiko Jiménez, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' aseguró: "No dormí con Kiko Jiménez, me fui a mi casa, llegué tarde, no sé a qué hora".

Efrén, que se ha convertido en el último expulsado del reality, confirmó en el plató que sí se había besado con la hermana del conocido dj. Vamos que esta historia tiene aún mucho juego que dar.

