Los detalles más desconocidos del embarazo de Emma Roberts.

La sobrina de Julia Roberts se encuentra en la recta final de su embarazo.

Emma Roberts, de 29 años, y Garret Hedlund están a punto de conocer a su primer hijo. La noticia saltaba en la revista US Weekly, aunque ellos nunca se pronunciaron en un primer momento. Quien confirmaba la noticia era la madre de la actriz, Kelly Cunningham, que no dudó en comentar, a través de las redes sociales, que está muy emocionada y feliz con el embarazo de su hija.

Emma se encuentra en la recta final de su embarazo y los paparazzis han podido captarla por las calles de Los Angeles, dando un paseo matutino. La barriga que tiene es importante, por lo que un día de estos cercanos conocerá al que será el hombrecito de su vida. Así se refiere a él desvelando el sexo.

Gtres

Totalmente de 'sport', mascarilla, gafas y luciendo barrigón. Así han captado las cámaras a la actriz que se encuentra en la mejor etapa de su vida. Fue en a principios de 2019 cuando Emma y Garrett empezaron a salir y la noticia de la llegada de un bebé a sus vidas se produce justo un año después de que su noviazgo se hiciese oficial después de la tormentosa ruptura de Emma Roberts y Evan Peters.

Gtres

Este embarazo no ha sido un camino de rosas para la actriz. En una entrevista del número de diciembre de la edición estadounidense de Cosmopolitan, Emma contaba que sufre endometriosis desde que era adolescente. Finalmente, la historia acababa bien y la intérprete ha podido cumplir su sueño de ser madre. "Este embarazo me ha hecho darme cuenta de que el único plan que se puede tener es no tener ninguno", confesaba la actriz tras muchos intentos. Ahora a cuidar de ese hermoso bebé y Emma seguro que es una auténtica madraza.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io