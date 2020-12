La broma del año de la familia Kardashian.

Las Kardashian volverán a la televisión de la mano de Disney+

Las Kardashian, celebrities mundialmente conocidas, tienen una gran noticia que contarnos. El clan acaba de firmar un contrato millonario, para crear contenido exclusivo durante los próximos años en una conocida plataforma. La información ha sido anunciada por la compañía Disney+. En septiembre, la cabeza y real protagonista del anterior reality familiar, Kim Kardashian, anunciaba que 'Keeping Up With The Kardashians' llegaría a su fin con la temporada número 20 que se emitiría a comienzos de 2021. Todos los seguidores del reality quedaron desolados al conocer que su gran programa tenía un final escrito, por lo que la mánager más famosa del mundo, Kris Jenner, no dudó en buscar con quién firmar otro millonario contrato.



Por el momento, la información va a cuenta gotas y no se sabe mucho del tema en cuestión. Lo que sí se conoce es lo que anunciaba el twitter de Disney, en donde asegura que el acuerdo que se ha firmado es de cara a varios años. También se ha podido saber que el contenido se emitirá a través del canal de Hulu, uno de los canales de la plataforma, en exclusiva para Estados Unidos y que llegará a otros muchos países a través del canal Star Internacional.

También se ha confirmado que estarán presentes Kris Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner. Del resto de personajes, como Scott Disick o Rob Kardashian no se sabe aún nada. ¿Significa esto que algún día podremos disfrutar de un área Kardashian en los parques temáticos de Disney? Todo está por ver y si es de la mano de esta lujosa familia, nos podemos esperar todo y más. Seguro que nos dejan con la boca abierta.





