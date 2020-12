Maite Galdeano se convierte en la nueva concursante de 'Sola'

¿Qué opinan sus hijos sobre la participación del concurso de Maite?



Miriam Saavedra ya tiene sustituta para 'Sola/Solo, el reality de Mediaset que se emite en la plataforma Mitele PLUS. Se trata nada más y nada menos que de Maite Galdeano, exconcursante de GH 16 y polémico personaje público de nuestras pantallas. La autora de 'la papela del camión' se ha convertido en la sexta concursante del programa.

La conocida 'elegida de Dios' disfrutará de las navidades en ese pisito alejada de sus seres más queridos, sus dos hijos. ¿Qué les parece a Sofía y Cristian que su madre este en el concurso? ¿la extrañarán mucho en estas fiestas? De momento, ellos han demostrado por sus redes sociales que están encantados de que su madre viva esta experiencia, aunque algo nerviosos. "Por fin entro en la casa de Sola, Sola, Sola...y coincide, además, con las vacaciones de Navidad, esas que nunca he celebrado", anunciaba la de Pamplona, cuyo famoso grito "¡Sola!" justifica el nombre del programa.

"Ay que me da algo", ponía en los stories Sofía. Cristian no iba mal encaminado y coincidía con su hermana. "Lo de siempre: no la líes mucho madre". Todos conocemos las apariciones públicas de Maite, y son de todo menos discretas, por lo que sus hijos afirman de que la de Pamplona va a dar mucho juego en el reality.

Maite Galdeano entrará a la casa de 'Sola' con nuevo novio. Desde que está con Remi, la 'elegida de Dios' está mucho más tranquila y refinada. Hace poco que se hacía un 'Deluxe' presentando a su chico y los colaboradores notaron a una Maite muy feliz y cariñosa. La pareja tiene planes de irse a vivir a Paris, pero todo esto llegará después de la participación de Maite. ¿Seguirá la relación cuando ella salga de la casa? Toca esperar.

