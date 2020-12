Blanca Suárez cumple con sus compromisos como imagen de Samsung tras terminar el rodaje de 'Jaguar' para Netflix.

tras terminar el rodaje de 'Jaguar' para Netflix. La actriz nos cuenta cómo se encuentra su corazón ahora que disfruta de su relación sentimental con Javier Rey.

Blanca Suárez ya ha empezado la Navidad, aunque reconoce que en su casa todavía no ha puesto el árbol. La actriz y novia de Javier Rey ha presentado en Madrid los nuevos productos de Samsung perfectos para regalar este año como detalle navideño. La intérprete, que ha aparecido muy guapa con chaqueta de Rouje, pantalón de Jacquemus, sandalias de Aquazurra y joyas de Daminani, nos cuenta que pasará las fiestas en España, pero reconoce que todavía no sabe con quién cenará en Nochebuena. Pero no solo de planes navideños hemos hablado con ella, Blanca Suárez también nos cuenta cómo esta su corazón y le hemos preguntado si tiene planes de futuro junto a su pareja, Javier Rey.

¿Has puesto ya el árbol de Navidad en casa?

Todavía no, pero en breve lo tendré que poner. Lo que nunca pongo es el portal de Belén. Yo soy de árbol y luces.

¿Ya te has incorporado al trabajo?

Sí, la semana pasada terminamos de grabar 'Jaguar' para Netflix.

Ana Ruiz

¿Te vas a coger vacaciones en Navidad?

Sabes que me encanta viajar, pero estas dos semanas que tengo libre, me quedaré en casita. Además en enero empiezo otro proyecto.

¿Cómo vas a pasar las fiestas?

No sé lo que haré. Estoy esperando hasta el último momento.

¿Qué le pides al 2021?

Hay cosas que se han mantenido estables durante el 2020. Soy afortunada en el trabajo y en amor. Por supuesto, que pido salud para todos los míos.



Ana Ruiz

Hoy estás en una presentación de Samsung, ¿eres muy adicta a las tecnologías?

La tecnología, durante los meses que nos ha tocado vivir, se ha convertido en nuestra ventana al mundo. Nos ha ayudado a relacionarnos y a salir de las cuatro paredes de nuestra casa.

¿Eres mucho de hacerte fotos?

La verdad es que no. Me siento rara haciéndome selfies.

¿Tu corazón está bien? ¿Pretendéis Javier Rey y tú dar un paso más en vuestra relación?

Mi corazón está perfectamente. Pero me sorprende que me preguntéis si me voy a casar o tener hijos, porque me parece una pregunta tan íntima que nunca voy a compartir con vosotros o en público.

Ana Ruiz

¿En Fin de Año te pones algo rojo?

Sí, es una tradición en mi casa, aunque en mi familia no somos muy supersticiosos.

¿Si te ofrecieran dar las campanadas las harías?

Es algo que nunca me he planteado.

¿Te apetece trabajar fuera de España?

Claro que sí, pero hay que reconocer que con esto de las plataformas digitales se estrena a la vez en muchos países. Trabajar fuera es una experiencia que es fantástica. De todas formas, habría que verlo en el momento que te encuentres.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io