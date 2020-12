Danna Ponce se hace un test de embarazo, ¿cuál ha sido el resultado?

La influencer ha querido contar por primera vez toda la verdad sobre la adicción que padece.

Nuevo capítulo de 'Ahora o Nunca' y Danna Ponce tiene muchas cosas que contar, en concreto un aspecto íntimo de su vida que jamás ha compartido por las redes sociales. El tema es bastante serio, ya que es un asunto complejo del que siempre ha intentado huir y evitar cuestiones de sus seguidores. Pero ahora ha querido confesarlo para desahogarse y ayudar a otras personas que puedan estar en la misma situación.

¿Qué es lo que le pasa a la influencer? "Hoy lo que quiero es desahogarme un poco y deciros que realmente tengo un problema", comenzaba explicando Danna en su video de 'mtmad'. La chica ha intentado sacar su lado más humano y, sobre todo, ha querido intentar ayudar a otras personas que están pasando por su misma situación. "Tengo una adicción muy seria al teléfono", y lo mostraba con los tiempo estipulados que le aparecen reflejados en su móvil.

"Ni siquiera podía mantener una conversación sin mirar el móvil", y es que Danna se excusaba diciendo que en eso consistía su trabajo. Toda labor de una influencer es el de estar al día y muy activa en redes sociales, muchas campañas, fotos, edición de videos...lo que viene siendo 24 horas con el móvil. "Hay cosas que quiero cambiar de mi vida, que creo que no estoy haciendo bien", reconocía la nueva en 'mtmad'

"Yo pensaba que tenía el poder, pero no es así". Danna cuenta que le encanta su trabajo y que las redes sociales suelen tener un parte muy positiva y bonita, lo que no te cuentan es el lado oscuro de ellas. La exigencia y competitividad son aspectos muy negativos con la que tienen que vivir las influencer como Danna. Por otro lado, la joven madre piensa que las redes pueden tener final y al no cuidar a las personas que tiene al lado, podría quedarse sola en día de mañana. Danna ha optado por una desintoxicación y sabemos que eso le va a venir de lujo.

