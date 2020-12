Hace apenas unos días era Kylie Jenner la encargada de confirmar a través de un comentario de Instagram que la tradicional fiesta de Nochebuena que las Kardashians organizan de forma religiosa de forma anual iba a ser cancelara debido a la pandemia de la Covid-19. “Los casos de Covid-19 se están saliendo de control en California, así que decidimos cancelar la fiesta de este año”, comentaba amable a un seguidor que le preguntba en una de sus ‘multilikeadas’ fotos. De ser así, sería el primer sarao navideño que cancelarían en 42 años, un hito que casa a la perfección con la situación personal de la mayoría de las familias en la actualidad. Una excepcional tesitura que, por otro lado, no va a impedir que continúen deleitándonos con sus cotidianos ‘lookazos’ con los que ya nos tienen acostumbrados en redes sociales. El último, un controvertido ‘outfit’ con el que Kylie ha sonsacado la imaginación de los fans más ingeniosos. ¿Por qué? La culpa la tiene su abrigo.

Una prenda XXL en tono blanco que recordaba sobremanera a un famoso meme de la empresaria en el que aparecía con un falso abrigo ‘oversize’ de un tamaño ridículamente grande. Ahora, parece que la ‘celebrity’ ha hecho realidad el chiste de muchos. Esta es la imagen previa que se hacía viral hace un tiempo.

Itsmaysmemes

Y esta la que compartía este mismo miércoles y que acompañaba de una llamativa e intensa melena caoba que combinaba con unas gafas rectangulares y un bolso a juego con una cadena dorada.

Eran muchos de sus seguidores los que comentaban con tono irónico y jocoso la instantánea:

@sofiarichie: 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

@khloekardashian: ¿No te has podido comprar una chaqueta más grande?

@thacarterb: Quiero hacer la cucharita debajo de ese abrigo

Lo sabemos, te han dado ganas de una chaqueta acolchada con la que pasar el invierno bien abrigada. Te dejamos con esta opción más asequible y original de Zara que mezcla un corte asimétrico con el ‘look’ kimono.

