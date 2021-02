Isabel Pantoja rompe su silencio mientras que su hijo, Kiko Rivera, se deprime. La relación entre la cantante y su primogénito está en su peor momento, tanto que parece no tener solución. Como podrás ver en el nuevo número de la revista '¡Qué Me Dices!' que ya está en tu kiosco, después de semanas en silencio, la tonadillera ha hablado.

Pero no sobre las abrumadoras declaraciones del DJ, que en su última aparición en el 'Deluxe' anunció medidas legales contra su madre, sino de sus finanzas y la filtración de un documento en el que se denunciaban las supuestas irregularidades que rodearon la venta de su casa en Marbella, 'Mi Gitana', en 2015.

Isabel Pantoja "A mi manera"

Hace unos días, Isabel emitió un comunicado en el que asegura, a través de sus abogados, que no participó en la venta de ‘Mi Gitana’ ya que, cuando se vendió, ella estaba en prisión. La tonadillera dio poderes generales a su hermano antes de entrar en Alcalá de Guadaira... ¿Le traspasa la responsabilidad? En cualquier caso señala que la operación se hizo "pagando las deudas que pesaban sobre dicha finca".

Pero no contenta con que la primera vez que se manifestaba no lo hiciera para responder a su hijo, ninguneándole así, Isabel le dio la puntilla desde su perfil de Instagram. La tonadillera recurrió a la red social para que todo el mundos sepa cuáles son sus sentimientos. Cual animal herido, pero con orgullo, Isabel colgó en su Instagram un vídeo que guardaba un mensaje demoledor.

A ritmo de la canción ‘A mi manera’, entonada por ella misma, Pantoja hace un repaso de su vida a través de diversas imágenes que muestran los buenos momentos vividos, los conciertos y, sobre todo, en la que se muestra junto a Paquirri (esa figura en cuyo nombre habla Kiko exigiendo que se cumpla su voluntad con la herencia). Pero ni una sola fotografía de sus hijos, como si ya no formaran parte de su época más feliz.

Kiko Rivera: "No puedo más"

Y mientras mamá se pone flamenca, Kiko se retira destrozado. Después de su última intervención en televisión, donde volvió a la carga contra su madre, su tito Agustín y hasta se quejó de su hermana y su prima, Kiko ha dicho "no puedo más". Como Isabel, utilizó Instagram, pero sin canciones. Frente a la cámara, derrotado, contaba a todos sus seguidores qué quiere hacer en un futuro cercano: "Dejo esto apartado, no me voy a sentar más en un plató y salir destrozado. Tengo que mirar por mi salud". Y añadía: "Todo lo que he contado es verdad, quiero que lo sepan. Me he llevado una desilusión tremenda con mi familia... tremenda... Con mi madre, con mi tío... horroroso".

Kiko continúa activo en las redes y lanza mensajitos. "Hay que ser feliz siempre aunque sea solo por j... 😋 Feliz día Familia ❤️ Próximamente nueva música y además os traerá recuerdos muy bonitos 😌 #kikorivera"

El ayer y hoy de 'Mi Gitana'

La casa marbellí en la que Isabel vivió con Julián Muñoz durante su relación ya no existe. La famosa ‘Mi gitana’ se puso a la venta en 2014 y fue vendida en marzo de 2015 por un precio cercano a los dos millones de euros.

Su nuevo propietario, un empresario británico, decidió demoler la vivienda y hacer una nueva. Actualmente, el terreno de ‘Mi Gitana’ se encuentra entre andamios.

