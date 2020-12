Pregunta seria: ¿tú también intentaste bailar como Jennifer Lopez durante la cuarentena o todavía conservas tu dignidad? Desde que el pasado enero vimos su épica actuación con Shakira en la Super Bowl, estamos obsesionadas con esa coreografía. Pero es MUY complicado (por no decir imposible) hacerla como la diva de ‘On the floor’, por muchos tutoriales de Youtube que nos pongamos.

Aún así, nosotras lo intentamos y nos divertimos. Por eso, después del ‘Super Bowl Challenge’ de TikTok, probamos con otros bailes: el reto de ‘Dance Again’, que de primeras parecía más fácil (pero no); y el de los American Music Awards 2020 con Maluma, que es ya otro nivel y no pasamos del primer movimiento. ‘Fail!’ Hay que decir que en las redes sociales hay gente que los clava y podríamos pasarnos horas y horas viéndoles bailar.

En fin, la esperanza es lo último que se pierde, así que hoy estamos emocionadas porque ¡JLo nos ha retado de nuevo! Ahora, nos anima a bailar su canción ‘In the morning’ y el ‘challenge’ va más allá: quiere que lo hagamos en pijama y con cara de recién levantadas. A ver, Jenni, que igual te estás pasando un poco, ¿no?

Ella ya ha colgado su #InTheMorningChallenge en Instagram y TikTok y nos flipa que ha intercalado dos vídeos con diferentes ‘looks’: el mañanero, con pijama y moño; y el de noche, con pantalones de cuero, blusa, aros XL y el pelazo suelto. ¿Te animas a intentarlo?

