Carlos Navarro, condenado a casi seis años de cárcel

Fayna Bethencourt, así se siente tras conocer la sentencia

Fayna Bethencourt ha realizado sus primeras declaraciones tres días después de que se conociese la sentencia de Carlos Navarro. El ex concursante de 'Gran Hermano' ha ido condenado a casi seis años de cárcel. En concreto, se le imputan se le imputan siete delitos de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones, seis de ellos consumados en la persona de su hoy exmujer y los dos hijos que tienen en común. Ahora, ella ha hablado para explicar cómo se siente tras esta noticia. "Estoy aliviada porque la justicia me ha dado la razón. Por desgracia es el resultado de mucha pena y sufrimiento", ha reconocido por teléfono a los colaboradores de 'Sálvame'.

La ex concursante de 'GH' ha dejado claro que ella nunca quiso que este tema se hiciese público y que está muy feliz, sobre todo, por sus hijos y su familia. "Al final en estos temas no solo sufre la víctima, sino todas las personas que están alrededor", ha indicado con la voz entrecortada.

Telecinco

Además, ha confesado qué es lo que más le ha sorprendido y dolido durante todo este proceso."En el proceso judicial no solamente era yo la testigo y la víctima, éramos tres personas. Es un dolor que siempre tendré".

Fayna Bethencourt ha reconocido que, sobre todo, lo siente por la joven de 23 años que conoció a Carlos Navarro en el concurso de 'GH' y terminó "cayendo en su trampa". Eso sí, ha indicado que no puede decir que se arrepiente porque ahora tiene a dos "maravillosos hijos". Por último, ha agradecido a su familia y su actual pareja el gran apoyo que le han demostrado durante todo este proceso. "Mi novio es maravilloso y me ha demostrado lo que es tener una relación sana y feliz", ha indicado.



