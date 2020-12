Marta López habla de su ruptura con Efrén

La colaboradora reconoce que hablar de esto le da "vergüenza"

Marta López se reencontró con Efrén Reyero en el plató de 'La casa fuerte', un encuentro que provocó que ella tuviese que salir al no poder contener las lágrimas. Ahora, en el programa de 'Sálvame' ha explicado cómo se encuentra y ha reconocido que ha vuelto a tener una llamada telefónica con él tras ese tenso cara a cara. "Hablamos, me dio muchas explicaciones y en algunas cosas me convenció. Me pidió perdón a su manera de algunas cosas", ha confesado a sus compañeros. La colaboradora ha dejado claro que sigue queriéndole y que cree que los sentimientos de él hacia ella también han sido verdaderos.

"Me parece un chico muy bueno y conmigo se ha portado muy bien", ha aclarado. En cuanto al motivo que provocó que terminase llorando y abandonando el plató, Marta López ha dejado claro que fue porque tenía mucha "presión" por todo los rumores que le habían llegado sobre su ex. Una situación que empeoró a raíz de unas palabras que le dijo la madre de Efrén durante la publicidad y que ella no ha querido desvelar.

Telecinco

A pesar de sus declaraciones, algunos de sus compañeros, como Antonio Montero, no llegan a creer del todo a su compañera y le han acusado de intentar crear un montaje para conseguir tener una mayo repercusión. "Yo no soy una estrella y para salir como una cornuda no tengo ningún interés, no me gusta y no es agradable", ha recalcado ella muy indignada por estas acusaciones.

Marta López ha dejado claro que no quiere volver a hablar sobre los asuntos privados que vive con Efrén Reyero. "Yo cometí un error contando cosas íntimas mías junto a Alfonso Merlos y no pienso hacer lo mismo con Efrén porque luego me arrepiento, si él quiere hablar que hable. Estas cosas me dan vergüenza", ha desvelado. Ahora, lo que más le gustaría es poder pasar página y olvidar lo ocurrido.

