Alejandra Rubio estalló en 'Viva la vida' contra algunos colaboradores de 'Sálvame' tras ver cómo opinaban sobre sus estudios y sobre su futuro profesional. Ahora, Jorge Javier ha querido pronunciarse sobre todo esto y le ha enviado un gran consejo. "Yo creo que en un plató, una madre y una hija no pueden estar juntas, se confunden muchos los términos", ha indicado. Para el presentador, el principal problema de la hija de Terelu Campos es que haya comenzado su carrera televisiva colaborando en el mismo programa que su madre, algo que, en su opinión, le perjudica.

Por este motivo, Jorge Javier le ha enviado un claro mensaje a Alejandra Rubio. "Lo tiene complicado si no decide emanciparse ya y cortar con la familia. Esto es gracioso para un determinado tipo de televisión, pero si quiere hacer una carrera larga...".

El presentador ha reconocido que no quiere que sus palabras sienten mal a la familia Campos y ha confesado que él si ve mucho potencial en Alejandra Rubio. "Yo si tuviese un programa propio la contrataría. Eso sí, a ella sola, sin nadie más de la familia Campos", ha dejado claro.

Jorge Javier también ha tenido unas palabras de cariño hacia Carmen Borrego, reconociendo que le sigue queriendo, ya que son 20 años de relación. Además, ha resumido qué piensa sobre las Campos con unas demoledoras palabras. "La grandeza de ellas radica en ese dramatismo que le dan a las idioteces, todo lo convierten en un mundo, todo lo elevan a la categoría del drama", ha explicado.

