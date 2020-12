La chef Begoña Rodrigo ha confirmado que los famosos que participarán en el programa no se llevan nada bien entre sí

Jorge Javier se ha mostrado muy sorprendido al conocer la identidad de una de las concursantes

La pasada edición de 'La última cena' dejó grandes momentos televisivos donde los enfrentamientos y las risas fueron los protagonistas. En esa ocasión, los ganadores fueron Belén Esteban y Jorge Javier. Ahora, el concurso vuelve con nuevos concursantes y retos por cumplir. Durante el programa de 'Sálvame' han anunciado que, debido al gran éxito que tuvo, nuevos famosos volverán a cocinar para alzarse con el premio final. En concreto, serán dos programas que tendrán lugar en Nochebuena y Nochevieja y ya han adelantado que los participantes no dejarán a nadie indiferente.

De momento, ya han anunciado que una de las concursantes será... ¡María del Monte! Jorge Javier se ha mostrado muy sorprendido con la noticia, ya que la artista nunca ha querido acudir al programa para ser entrevistada.

Telecinco

Otro de los datos que se han dado a conocer es quiénes serán las dos personas encargadas de juzgar los platos que cocinen los famosos. En esta ocasión, serán los chefs Miguel Cobo y Begoña Rodrigo. Ambos han anunciado que no se lo pondrán nada fácil a los concursantes y que serán críticos con cada uno de los platos.

Begoña Rodrigo ha adelantado que ella sí que conoce a las dos parejas que participarán en el programa y ha confesado que son personas que "no se llevan nada bien". Además, ha adelantado que el concurso consistirá en que estas dos personas cocinen el mismo plato y después ellos juzgarán quién lo ha hecho mejor.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io