Mila Ximénez confiesa cómo tiene pensado afrontar la Navidad

La colaboradora ha indicado que estará sola en estas fechas tan especiales

Hace unos días Mila Ximénez se derrumbaba en 'Sálvame' al confesar que este año debería pasar la Navidad sola. La colaboradora reconocía a sus compañeros que para ella estaba siendo muy duro pensar en que estaría sola durante estas fechas. Una pena a la que se unía la preocupación que siente por su enfermedad. María Patiño ha decidido invitar a su compañera a 'Socialité' para demostrarle que tiene "mucha gente acompañándole" y que nunca "ha estado ni estará sola". Unas palabras que han emocionado mucho a la colaboradora. "Yo sé que siempre estáis ahí conmigo y desde que hice esas declaraciones tengo muchos mensajes de personas que me guardan un sitio en su mesa", ha indicado entre risas.

Mila Ximénez ha dejado claro que ha decidido no hacer ningún plan en Navidad porque tiene una cita con el médico el día 21 y no quiere irse de su casa. "Haremos videollamada y estaré junto a mi familia de alguna manera", ha indicado.

Telecinco

La colaboradora ha reconocido que "la tristeza le está jugando una mala pasada" y que lo que peor lleva de su enfermedad es saber que pasará mucho tiempo hasta que pueda volver a hacer una vida completamente normal. "Mi hija dice que está más preocupada por mi cabeza que por el cáncer", ha confesado.

Mila ha reconocido que para ella ha sido muy duro pasar por el confinamiento de 'GH VIP' para luego hacer frente a su enfermedad y vivir otro confinamiento. "Antes decía que aceptaba el tratamiento pero no mi enfermedad, ahora parece que estoy empezando a aceptar mi enfermedad pero ya no sé lidiar con el tratamiento".

Mila Ximénez se ha abierto como nunca con su amiga y ha reconocido que, a veces, se siente desbordada. "Soy otra, mi vida se ha convertido en explicar siempre cómo va mi enfermedad, todo va alrededor de ella y tengo que remontar y hacer vida normal. La cabeza me ha preguntado si todo esto merece la pena", ha indicado.

María Patiño le ha recordado que no está sola y ha confesado que siente un gran cariño hacia ella y que no puede rendirse. "Siempre he dicho que has sido una de las personas que me ha resultado más fácil querer", le ha indicado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io