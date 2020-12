Mila Ximénez, la gran lección de su hija

La colaboradora reconoce que cada vez está más distante de Anabel Pantoja

Mila Ximénez ha acudido a 'Socialité' para hablar de cómo serán sus navidades este año, lo que no se esperaba es que María Patiño le tenía preparadas grandes sorpresas. La presentadora ha confesado al principio del programa que su objetivo era conseguir que su amiga se sintiese querida y lo ha conseguido. La colaboradora no ha podido ocultar su asombro al saber que Kiko Rivera había decidido reaparecer en televisión para dedicarle unas bonitas palabras. Un gran gesto que ella no se esperaba y que ha provocado que terminase emocionándose.

"Quiero mandarte un abrazo en este año tan duro para todos. Decirte que en este año he podido conocerte un poco mejor, cosa que me ha alegrado bastante el poder decir que ahora nos respetamos y nos queremos. Ojalá dure muchísimo tiempo. Te quiero mucho. A ver si prontito podemos tomarnos algo", ha confesado Kiko Rivera.

Telecinco

La colaboradora ha explicado que a raíz de la entrevista que le hizo ambos han creado un lazo muy especial. "Hay muchas cosas que pasaron que yo no he contado ni contaré", ha reconocido. Mila ha desvelado que ella también quiere mucho a Kiko Rivera y ha confesado que le da pena ver cómo se ha comportado su madre con él.

Mila Ximénez se ha mostrado muy tajante con Isabel Pantoja y le ha enviado un contundente mensaje. "Eres una gran perdedora porque lo has tenido todo y lo tienes encerado en una cueva que se llama Cantora. Crees que Cantora es tu casa pero es tu tumba". La colaboradora le ha indicado a la cantante que lo mejor que puede hacer es venderlo todo y ayudar a su hijo.

Además, Mila Ximénez ha hablado también sobre Anabel Pantoja. La colaboradora ha reconocido que ha visto un gran cambio en ella. "Se le ha puesto la mirada fría y distante, no tiene emoción. ¿Cómo puede tener tanta rabia acumulada y rencor? Yo estoy muy distante y separada de ella". Mila ha explicado que Anabel cada vez le recuerda más a su tía Isabel y que no le está gustando nada su actitud.

