Se puede tener mala suerte en la vida, pero luego se puede ser Maite Galdeano, que tan sólo unos días después de pasar por el hospital, ahora ha sufrido un accidente ¡que casi le cuesta la vida! Bueno, a ver, quizá no hay que ser tan exagerados, pero ya conocemos a Maite Galdeano: de un maíz hace un maizal, y es que este mismo lunes, poco antes de incorporarse al reality 'Sola/Solo', en el que ya hizo su aparición estelar hablando abiertamente de sexo con Gianmarco Onestini, sufría un incidente mientras comía por culpa de una guindilla.

Kiko Jiménez, su yerno, era quien lo mostraba todo a través de Instagram Stories, mientras su suegra veía su vida pasar ante sus ojos por culpa del intenso picante, que le provocaba tos, espasmos y lágrimas: "Me quema, me quema", decía con un hilo de voz y añadía "Sofía, me muero", mientras Kiko se partía (premio al yerno del año): "A ver si no vas a llegar a la casa", se mostraba preocupado... pero probablemente no por la salud de ella, sino por no poder disfrutar de sus vacaciones sin su suegra.

¿Y Sofía? Eso de que se desvive por su madre nos van a permitir que lo dudemos, porque, muy sutil ella, sólo le dirigía la palabra para decirle "te has tragado cosas peores seguro" mientras Maite comía miga de pan para mitigar los picores (en estos casos, el agua siempre es peor porque hace que las partículas se distribuyan aún más por la boca). Cría cuervos y te sacarán los ojos, que dice el siempre acertadísimo refranero español. Todo para después montar a Maite en el coche de producción y no echar una lágrima por su marcha: "Ya estamos solos, cari", decía Kiko a cámara. "Que empiece la fiesta", añadía Sofía. Anda que...

Su llegada al pisito de 'Sola/Solo'

Maite está acostumbrada a la vida en soledad, así que este reality se lo va a llevar de gorra: "Como sabéis que hablo hasta con las paredes creo que voy a estar muy contenta en mi nuevo pisito. Ideas no me van a faltar. Va a ser todo muy agradable y bonito. Estar sola es una cosa que me gusta mucho, que siempre lo he hecho en la vida con mucha naturalidad. Me ha tocado vivir sola, luchar sola y fluir sola. Estoy acostumbrada", ha dicho nada más llegaral programa, en el que tendrá un importante misión: volver a vivir la magia de la Navidad, una ilusión que perdió hace muchos años, porque en estas fechas ya le pesan más los malos recuerdos que los buenos. ¿Lo conseguirá?

