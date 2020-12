Susana Megan nos ha llevado con la cámara al estudio para grabar la maqueta del que será su primer single

¿Está preparada para la reacción de sus haters?

Nunca es tarde para perseguir los sueños, y si no que se lo digan a Susana Megan. La ex concursante de 'Mujeres y hombres y viceversa' que se llevó el amor de Manu Lombardo está preparada para dar el paso a su nueva aventura profesional, y será nada menos que en el estudio de grabación, porque, a pesar de llevar años ocultando su pasión real, la música, no ha sido hasta este 2020 cuando se ha dado cuenta de que la vida es muy corta y que hay que hacer lo que a uno le gusta de verdad... y para ella es la música: "No es decir que me guste y ya está, es que la música me apasiona, es lo que me mueve. Desde pequeñita me montaba conciertos y me venía súper arriba, y quien me conoce sabe que no canto mal", ha contado en su canal de MTMad.

De hecho, Megan ha revelado que hace unos años se presentó al casting de 'Factor X' y a otros 'talent shows', y aunque la reacción siempre era muy positiva, al final no terminaba de enganchar a los directores del casting: "Me dijeron 'nos gusta, cantas muy bien, pero apúntate a unas clases de canto y en unos años nos vemos'", ha recordado... y eso hizo. Nunca más se volvió a presentar a programas de talento, pero ahora, con su trabajo como influencer afianzado (tiene más de 600.000 seguidores en Instagram), quiere dar un volantazo a su vida ¡y cantar!

Mediaset

De hecho, ya tiene primer single: 'A los 18', un tema compuesto por su amigo y artista Leva, que trata sobre cómo a los 18 puede aparecer el amor de tu vida y no te das cuenta de ello hasta que no maduras: "No es un hit... pero es bonita", ha dicho sobre la canción, "y eso es justo lo que queríamos", ha añadido antes de grabar la primera maqueta. ¿Conseguirá triunfar en la música tras al público en la tele y las redes sociales?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Ya demostró sus dotes en 'MYHYV'

Fue durante el trono de Manu Lombardo, al que consiguió enamorar (y a día de hoy siguen juntos y mega felices) cuando, en un arranque musical, cedió ante la petición de la (por entonces) presentadora Emma García le pidió que cantara algo para Manu... y no lo hizo nada mal, porque arrancó los aplausos del plató entero con el tema 'Hoy' de Gloria Estefan. ¡Ojalá le vaya genial!

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io