Melyssa Pinto nos enseña cómo tiene decorado su nuevo piso.

La exconcursante de 'LIDLT' se muda a París con su novio Manuel.

Melyssa Pinto ha dado un cambio radical a su vida. Ha cogido la maleta y se ha ido, nada más y nada menos, que a la ciudad del amor y de la luz, ¡PARÍS!. Junto a su nuevo novi0, Manuel, Melyssa ha querido enseñar en su canal de 'Mtmad' cómo es un día en su nueva vida. Los dos viven en casa de él, incluso Manuel se atrevía a salir ante las cámaras, ¡con lo tímido que parece!

Melyssa alucinaba con los edificios de la ciudad: "Me encantaría vivir en un piso así. Son tan bonitos". La pareja se iba de compras, aunque con bastante restricciones por el tema del Covid, han disfrutado de un día espectacular. "Yo siempre vengo a estas calles porque hay muchas tiendas vintage", y es que la joven es una influencer con mucho estilo. Melyssa necesitaba algo con urgencia: un sombrero para terminar de completar el look de ese día.

Mtmad

Siguiente parada: ¡a desayunar! La pareja se pedía unos dulces típicos de la ciudad y solo de verlos tras la cristalera, a uno se le cae la baba. Entre parada y parada, la pareja bromeaba por las calles parisinas. "No te rías de mí", le decía Melyssa al joven. ¡Se les ve de lo más enamorados! Aunque hay que resaltar que los dos, entre broma y broma, peleaban. "Se enfada conmigo porque no quiere salir", refiriéndose Melyssa al video para su canal.

Mtmad

Con la crisis sanitaria, mucho de los restaurantes y otros locales están cerrados en Paris, por lo que las visitas del día de Melyssa y Manuel se ha visto bastante reducida. Aún así, ellos se apañaban bien y entraban en el súper para comprar una gran cena. "Vamos a comprar pescado y lo acompañaremos con un vinito blanco y tostadas con queso y mermelada, ¡nos encanta!".

Mtmad

Solo se puede salir dos o tres horas al día, por lo que Melyssa y Manuel seguían con la cámara al día siguiente. Pudieron visitar lugares en donde la joven nunca había estado y más tarde disfrutaban de un sandwich mientras daban un paseo de camino a casa. Por lo que se ve, la pareja está viviendo unos inicios de relación muy bonitos y esperemos que dure mucho.

