Ester se encontraba en México de vacaciones con su novio, Alejandro Speitzer

El desmán de Ester ha enfrentado a sus fans más acérrimos

Ser una de las actrices más aclamadas del momento no es excusa para ternérselo creído. De hecho, todo lo contrario: cuanto más arriba se está, más humilde se te pide que seas, como a Ester Expósito. La actriz española ha pegado el petardazo con series como 'Élite' y 'Veneno', y ello le ha granjeado millones de fans por todo el mundo. No en vano, es una de las españolas más seguidas del mundo con más de 26 millones de followers en Instagram. Su personalidad amable, sus buenas maneras, el hecho de que siempre tiene una sonrisa en la boca, su cara angelical y su 'saber hacer' delante de las cámaras la han encumbrado... pero la fama tiene un precio, y estos días se lo ha jugado todo por una bordería con sus fans.

Ester y su novio, el también actor Alejandro Speitzer, se encontraban recientemente de vacaciones en Mexico cuando se encontraron con un pequeño grupo de fans. Muy emocionados, como es lógico al ver a tu estrella favorita, saludaron desde la distancia mientras la grababan con los móviles... pero ella, que debía de tener el día cruzado, se dio media vuelta, se echó el pelo sobre la cara y se puso, además, la mano para evitar ser vista y grabada mientras sus acompañantes buscaban una salida al grupo de seguidores. Ya no pararse a hablar con ellos, pero ¿qué le costaba simplemente saludar en la lejanía?

Eso es lo que se preguntaba un hater en redes sociales: "Cuando Ester Expósito no me podía caer peor, aparece este video, no le cuesta nada al menos saludar de lejos", se quejaba una tuitera, algo que llegó a las televisiones mexicanas, y fue duramente criticada también: "No tienes ganas de salir, mi amor, a nadie le haces un favor con venir a México. Puedes seguir en España allá, feliz, triunfando. Y si vas a salir, te expones a que la gente te vea y te admire por tu trabajo. Hasta hoy te admiraba, y me acabas de caer muy mal", apuntó Luis Magaña, presentador mexicano en Telemundo.

Sus fans, enfrentados

Hay algunos fans de la actriz que también han querido criticar su actuación frente a los fans, mientras que otros la han incluso defendido: "Aunque sea famosa merece respeto!!!", ha dicho otra usuaria para defender su derecho a tener unas vacaciones tranquilas. Vacaciones, por cierto, también muy criticadas en ese y en nuestro país debido a la situación de pandemia, y es que mientras los gobiernos piden que minimicemos nuestros viajes a lo estrictamente necesario, el hecho de que se haya marchado de vacaciones a México ha sentado bastante mal a algunos...

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

