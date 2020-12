steisy se sincera con sus seguidores "hemos ido a terapia"

Steisy rompe a llorar con Pablo: "No me siento valorada".

La pareja ha acudido por primera vez a terapia, ¿cómo les habrá ido?

Steisy y Pablo nos cuentan cómo está su relación ahora mismo. Independientemente, cada uno tiene sus problemas, por ejemplo la colaboradora se siente menospreciada en su trabajo y olvidada por sus amigos de Madrid. "Ahora mismo estoy en 'lo top'. Soy mi propia jefa y gano todo lo que quiera al mes (...) el sentimiento que tengo es de pena. Me he tirado seis años trabajando en la tele y no he visto recompensa", comentaba en un video de 'mtmad'. Por otro lado, también se siente algo apartada de los que consideraba sus amigos, en concreto se siente abandonada por Noel.

A todo estos problemas e inseguridades se le suma otro: el peso. Steisy no está contenta con los kilos que ha ganado, aunque por otra parte entiende que haya etapas así. Un problema que también lo está sufriendo su novio, Pablo. Él también ha puesto algún kilo de más y le afecta, a parte de ver a su novia sufrir. El caso es que todas estas dificultades hacen que la pareja se enfríe, por lo que han decidido ir a terapia.

"¿Le decimos a la gente a dónde vamos?", le preguntaba Steisy a su chico. "Vamos a terapia de pareja para llevarnos aún mejor". "Hay que ir a terapia cuando se está realmente enamorado, no cuando se está mal", comentaba la pareja. Ellos consideran que es necesario para cualquier pareja y que eso les hará más fuertes.

La joven se encuentra bajo una depresión con la que tiene que luchar día a día, y cada vez se da más cuenta que la felicidad no está en lo que peses. Tiene una enfermedad mental :"Tengo depresión explosiva intermitente", lo que le hace aumentar su peso debido a la medicación. Ahora lucha para que más mujeres se vean bien con su cuerpos y sus parejas.





