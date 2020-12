Yoli ha acudido a una clínica para hacerse unos retoques de cara a la navidad

La valenciana ha coincidido con Steisy en Madrid, que también se ha retocado la cara

¿Sabéis eso de que, cuando se juntan dos personas que son un peligro, se dice lo de 'se han juntado el hambre con las ganas de comer'? Pues en este caso una es Steisy y la otra Yoli Claramonte, que han coincidido en Madrid para hacerse unos retoques estéticos y conocerse en persona por primera vez. Yoli, que ha compartido el viaje en su canal de MTMad, ha contado que quería hacerse unos retoquitos adaptados a su situación (está embarazada) para verse más guapa de cara a la navidad, y ha sido en una conocida clínica del centro de Madrid donde ha coincidido con la granadina... y lo dicho, juntas se han convertido en un peligro, porque Steisy, ni corta ni perezosa, le ha dejado caer que ambas deberían retocarse el punto G ¡con ácido hialurónico!

La cara de Yoli era un cuadro, pero Steisy lo ha explicado en un momentito: "Me han dicho que tienes unos orgasmos...", ha comentado, algo que ha respaldado un doctor: "El punto G es como una lentejita, y al hacer el amor el peno lo frota y provoca los orgasmos. Al poner ácido hialurónico debajo, sale más hacia afuera, por lo que se vuelve más sensible". "¡¿Ves?! Te vas viva", gritaba emocionada Steisy. "Ay, pues a mí eso me gusta", decía con una sonrisa Yoli. "Vamos a tener a los novios contentos. Verás Jorge y Pablo", decía entre risas la granadina.

Por el momento, Yoli lo que sí se ha hecho ha sido un retoque en la cara para renovar el cutis a base de DermaPen, y otro con el mismo método para eliminar las estrías en las caderas. Steisy, por su parte, ha querido ser más radical y pincharse varias cosas en la cara, y es que se ha declarado adicta a los retoques estéticos...

