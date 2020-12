Jeff Bridges está luchando contra el cáncer y ha querido mostrar cómo se encuentra. Hace dos meses, el actor compartía con sus seguidores en Instagram que padecía cáncer. El actor ha cumplido 71 años, y orgulloso y sin ningún tipo de tapujos, ha querido mostrar su aspecto, con la cabeza rapada y la barba afeitada. "Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno", explicaba.

En el post de Instagram, Jeff escribía: "Me encuentro bien". Se le ve muy sonriente junto a su nuevo compañero, su perrito Monty. El actor aparece tumbado en una terraza con el cachorro y parecen estar la mar de a gusto, y es que Monty se ha convertido en su mejor ayudante para la recuperación.

La imagen ha tranquilizado y preocupado a partes iguales a los fans de Bridges, acostumbrados a las greñas y la barba que lucía como Lebowski. El actor, ganador de un Oscar en 2010 por 'Corazón rebelde', anunció su enfermedad echando mano precisamente de una frase de su personaje en la película de los Coen: "Como diría el 'Nota', ha salido a la luz una nueva mierda".

Muchísimas personas dejaban sus comentarios dando ánimos en una imagen en la que aparecía conectado a la máquina de quimioterapia con la que está tratando su enfermedad. "Quiero daros las gracias por preocuparos por mí en este tiempo, es un gusto recibir todos los buenos deseos y el amor que mandáis", escribía el actor. El linfoma es un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunitario. Se debe a un fallo en la forma de actuar de los linfocitos (glóbulos blancos de la sangre que ayudan a luchar contra las infecciones). Estaremos muy pendientes de su recuperación y le deseamos todo el amor y ánimo del mundo.





