Mila Ximénez a Anabel Pantoja: "Te estás volviendo una mala persona"

Belén Esteban intenta defender la actitud de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no está pasando por su mejor momento. La colaboradora tiene varios frentes abiertos con algunos de sus compañeros, que no comprenden la actitud que está teniendo desde que surgió el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Una de las más duras con ella ha sido Mila Ximénez, que ha llegado a confesar que ya no reconoce a su compañera y que cree que está comenzando a tener una mirada "de mala persona". Ahora, Dulce también ha intervenido en 'Sálvame' para criticar duramente el comportamiento que la colaboradora ha tenido con Isa Pantoja.

Dulce ha acusado a Anabel Pantoja no haber estado nunca junto a Isa y ha dudado que realmente esté del lado de toda su familia y ha criticado que ahora no quiera posicionarse entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Telecinco

Jorge Javier ha querido saber qué pensaba Belén Esteban sobre todo lo que se estaba diciendo de su amiga y ella ha confesado que prefiere no hablar mucho de este tema. "Yo quiero mantenerme al margen de todo esto pero a ella ya le he dicho todo lo que pienso. Si yo fuese ella también defendería a mi tía y a mi abuela por encima de todo, aunque fuera lo peor del mundo".

Sin embargo, Belén Esteban ha reconocido que, en su opinión, debería dejar de intervenir en el programa. "Lo que debería hacer es venir aquí y hablar desde el plató. Creo que Anabel debería venir a trabajar ya", ha recalcado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io