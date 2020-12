¡Lana del Rey se nos casa! 2020 parece que le ha traído suerte a la cantante, ya que a principios de pandemia, en marzo, Lana rompía su relación con Sean Larkin, pero poco después recuperaba el amor. Ahora que estamos a punto de despedir este fatídico año, la artista confirmaba que está feliz y bien comprometida con su nueva pareja, el músico Clayton Johnson.

La cantante de 'Born to die' visitaba 'The Tonight Show,' programa presentado por el carismático Jimmy Fallon. Mientras interpretaba 'Love You Like a Woman' en riguroso directo, sus fans se dieron cuenta del GRAN PEDRUSCO que lucía en su mano, en la mano del compromiso. Enseguida, sus seguidores enloquecidos llenaron las redes sociales de mensajes entusiasmados al ver el anillo. Unos días antes de la entrevista, Clayton John, guitarrista de profesión, le había pedido casarse a su famosa novia pese a que solo llevan saliendo unos meses.



Lana salía con Sean Larkin, un agente de policía de 46 años. Un hombre conocido en Estados Unidos ya que ha ejercido de presentador y tertuliano en varios programas de televisión que trataban sobre crímenes. Ese amor acabó y se pudo ver cómo Lana y su nueva pareja comenzaron, más o menos, en verano. Sus seguidores descubrieron que comenzaron a seguirse y dejarse mensajes cariñosos tanto en redes sociales como en los comentarios de sus respectivos videoclips en YouTube.

Aparte de filtrear por redes sociales, se veía a la pareja entrando y saliendo juntos de un hotel y celebrando 'Halloween 2020' juntos compartiendo disfraz. No sabemos si la boda será tan rápida como su noviazgo o esperarán a que la pandemia acabe del todo para poder celebrarlo por todo lo alto con sus seres queridos. ¡Enhorabuena pareja! No nos perderemos ni un detalle de este futuro enlace.





