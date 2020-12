Todo lo que toca Belén Esteban se convierte en oro. Por eso, después de ver cómo su colección de velas ha experimentado un espectacular repunte en ventas, la de Paracuellos se ha lanzado con un nuevo negocio: las joyas. Copiando a varias de sus amigas de Telecinco, como Mila Ximénez, Terelu Campos o Anabel Pantoja –la única que sigue en este negociado–, Belén Esteban ha decidido tener su propia línea de bisutería y vendérsela a sus fans a través de la misma página web en la que triunfa con sus velas.

Según ‘Look’, Belén está emocionada con este nuevo proyecto. Y de hecho, tras cumplir 47 años en noviembre, ha estado trabajando mano a mano durante los últimos meses con el equipo que hay detrás para seleccionar personalmente las piezas que lleven su nombre y que todo salga perfecto.

“¡Por fin ha llegado el día! Hoy nace mi colección de joyas @belen_esteban_coleccion ✨✨ El regalo perfecto para estas Navidades 🎁”, así es como anunciaba Belén el lanzamiento de su línea de joyas junto a una imagen en la que ella misma ejerce de modelo posando con algunas de las piezas.

Cómo son las joyas de Belén Esteban

“Una colección especialmente dirigida para la mujer valiente y luchadora, compuesta por anillos, collares, pendientes fabricados con materiales de primera calidad, con un acabado en oro de 18 kilates. La colección me representa y me siento identificada con ella, son joyas que te acompañaran todos los días y que podrán usarse en cualquier ocasión, espero que os gusten tanto como a mí”, explica Belén Esteban en su web oficial donde ya se pueden comprar sus joyas.

De esta manera, la ‘Princesa del pueblo’ no centra sólo su trabajo en la televisión, sino que empieza a diversificar para, quién sabe si cómo ella ha dicho muchas veces, dejar en un futuro próximo definitivamente los platós.

De momento la tele le va a venir muy bien. Belén va a tener un buen escaparate para sus joyas, porque no sólo las lucirá ella en los diferentes programas en los que participa, sino que seguro que muchas de sus compañeras también lo harán, como Patiño, Gema López o incluso Mila, que hace ya un año tuvo que cerrar el mismo negocio.

Belén Esteban sigue los pasos de sus compis, Terelu, Mila y Anabel

Belén no es la primera colaboradora de ‘Sálvame’ que prueba con el lanzamiento de una línea de joyas propia. Antes ya lo hicieron Terelu Campos y Mila Ximénez, pero con mucha peor fortuna que la sobrina de Isabel Pantoja. Ellas, al poco tiempo, tuvieron que cerrar sus páginas webs porque los productos no tuvieron la aceptación que buscaban.

Sin embargo, Anabel Pantoja ha corrido mejor suerte que sus ‘colegas’ de plató. Anabel vende su bisutería a través de la firma ‘Lueli Jewelry’ y además las promociona continuamente a través de su cuenta de Instagram, donde atesora más de 1,3 millones de seguidores. Eso es también lo que pretende hacer Belén, que de un tiempo a esta parte ha mejorado mucho sus redes sociales.

Belén Esteban sueña con abrazar a su madre

A pesar de que Belén no se puede quejar en lo profesional, lo cierto es en lo personal este 2020 lo ha pasado igual de mal que muchos de los españoles por culpa de la pandemia. Durante el estado de alarma tuvo que separarse de su marido, Miguel, por miedo a un contagio -él trabaja en primera línea– y además ha tenido que dejar de ver a su madre, que vive en Benidorm. “Llevo cinco meses sin poder abrazarla”, ha dicho en 'Semana' como deseo de Navidad.

