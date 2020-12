Anita Matamoros se tatúa la cara de alguien muy especial en su vida.

¿En qué consiste el nuevo proyecto de la influencer?

Anita Matamoros está hecha una reconocida empresaria. La joven es una influencer muy conocida en redes sociales y su estilo de vida es a todo tren. Parece que no le va nada mal en el tema laboral, ya que ahora ha comenzado un nuevo proyecto. Anita compartía en su perfil de Instagram la idea que tenía entre manos, ¿de qué se trata este nuevo y triunfador negocio?

La sorpresa salía esta misma noche y sus más de 7.000 seguidores, que poco a poco ha ido consiguiendo la joven, se emocionaban al ver el post, dejándole comentarios de apoyo. Durante semanas, la hija de Kiko Matamoros y Makoke, ha ido promocionando el nuevo proyecto con pequeñas pinceladas. ¿Qué se le habrá ocurrido a la prestigiosa influencer? Nueva linea de ropa, joyas, perfume...nos podemos esperar de todo.

¡Y por fin llegaba la hora de desvelar el gran secreto! este nuevo proyecto profesional le permitirá a Anita acercarse a sus fans. Si eres fan de la influencer, ahora tienes a tu alcance la oportunidad del siglo: por unos cuantos euros puedes tener una cita con Anita Matamoros y así puede aconsejarte sobre tus outfits.

"Esto está pasando!?????? Acabamos de empezar mi súper proyecto @anitasboxes no puedo estar más feliz. Espero que os guste tanto como a mi, os quiero!!!!!!!!", comentaba Anita en su post. La pequeña de Matamoros quiere ayudar a que todo el mundo se sienta cómodo con sus looks, así que se ha convertido en una 'personal shopper'.

¿Estás interesado en que Anita te aconseje? pues ella te ofrece 20 minutos de charla por el módico precio de 59 euros. ¿Qué quieres más tiempo para ti y tu nueva personal shopper? pues por 40 minutos el precio asciende a 109 eurazos. ¡Menudo negocio se ha montado' la hija de Makoke!

