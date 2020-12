Oriana e Iván aseguraban que habían roto definitivamente hace sólo un mes

La venezolana está devastada, pero no quiere hacerle daño

"La situación es rara de cojones". Así es como Oriana Marzoli ha querido empezar a explicar el motivo por el que ella e Iván González habían vuelto a verse y retomado su relación... para luego romperla de nuevo días después. ¿Qué les ha pasado? La venezolana y el andaluz habían querido volver a intentarlo después de que Oriana le pidiese una nueva oportunidad, y aunque él se la dio y han pasado unos días juntos antes de Navidad (en los que les ha dado tiempo a montar y decorar el árbol), ahora Oriana ha querido revelar cómo han sido esos días y lo que ha pasado entre ellos para romper otra vez... y ésta, sí que sí, parece la definitiva.



"Creo que estamos en momentos de nuestras vidas un poco diferentes. No es que no busque una relación seria, que sí, pero él me ha dicho mil veces que quería tener un hijo, aunque diga que no (¿qué gano yo mintiendo con eso?), y yo me acojonaba: me mandaba indirectas, me lo decía claramente, me decía incluso que en menos de dos años... y yo no estoy preparada para eso", ha contado Oriana a cámara en su canal de MTMad, y no sólo eso: "Cuando a lo mejor en dos ocasiones me dice de quedar y yo prefiero hacer otra cosa, como estar con mis amigas, es que algo pasa, porque yo soy una persona a la que le gusta pasar mucho tiempo con su pareja", ha reconocido.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marzoli, casi con lágrimas en los ojos, ha dejado claro que gran parte de la culpa es suya, y es que, aunque él también tiene sus cosas, ella ha sido quien ha aireado la relación y los trapos sucios públicamente, y eso les ha pasado factura hasta el punto de ser un problema infranqueable, así que lo mejor ha sido volver a dejarlo: "O estoy al 100%, o prefiero no estar, pero no a medias. No quiero hacerle daño a él, porque es un chico estupendo, le quiero un mundo y es guapísimo". "De momento no podemos ser amigos. No me interesa, es muy reciente, y ya se me hace rarísimo estar en el mismo plató, pero ojalá en un futuro consigamos llevarnos bien", ha añadido muy apenada.

Mediaset

¿Para ganar dinero?

Oriana, además de triste porque lo suyo con Iván no haya funcionado como quería, también está bastante mosqueada, y es que en las redes día sí y día también se encuentra con comentarios que apuntan a que esto sólo lo hace para que la llamen de la tele y contarlo... pero lo cierto es que, según ella, no ha cobrado nada: "Muchos piensan que lo nuestro es un paripé para ganar dinero... pero ya me diréis qué dinero he ganado diciendo que hemos roto, porque no he visto un duro", ha estallado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io