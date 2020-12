José Antonio León luce abdominales y quiere mostrárselo a todos. El reportero se encuentra divinamente unos cuantos meses después de su intervención estética. En noviembre, el reportero se sometía a una abdominoplastia, por lo que estuvo ausente en su trabajo y sus compañeros les echaron mucho en falta. Está muy contento con el resultado y ya recuperado casi del todo.

En cuanto se reincorporó y volvió a coger el 'micro' de Mediaset, le hizo saber a sus compañeros lo bien y feliz que se encontraba tras dar ese paso: "Llevaba diez días sin aparecer porque me he hecho unos abdominales que ya los veréis". Ahora José Antonio ha compartido con sus seguidores el resultado de la operación y ha quedado estupendamente. Exactamente, la abdominoplastia es una lipoescultura de alta definición. Reducir la grasa en la zona abdominal y definir la figura son dos de los principales objetivos de este tratamiento.

"Dar las gracias a todo el equipo de la clínica @clinicarociovazquez por hacer tan fácil todo y por la dedicación! y como no a mi mujercita que sin sus cuidados y amor incondicional no lo hubiera conseguido!", comentaba José Antonio a sus seguidores mostrando el abdomen perfectamente definido.

La intervención salió estupenda y José Antonio está notando muy rápido los resultados. Al poco tiempo de pasar por quirófano pudo irse a casa junto a su novia Rocío, la persona que no se ha movido ni un momento del lado del reportero de 'Sálvame'. Están muy enamorados y ya tienen fecha de boda. Se casarán el 12 de junio de 2021 a las seis de la tarde en la iglesia de la Caridad, en pleno centro de Sevilla donde vive la pareja. "Ya diré a quién invito y a quién no y así hago la lista negra como Belén", bromeaba el periodista en el plató.

