Katie Holmes pillada con su nuevo amor, el chef Emilio Vitolo.

¿Qué ha pasado con el negocio del novio de Katie Holmes?

La ciudad de Nueva York fue testigo del nuevo amor de Katie Holmes. Empezaron su relación en septiembre y parece que a la pareja les va divinamente en lo sentimental. El novio de la actriz es Emilio Vitolo Jr., chef del conocido restaurante del Soho Emilio's Ballato de 33 años. Y aquí nos centramos, en su negocio el cual parece que ha cerrado completamente sus puertas.

Emilio Vitolo Jr arremetía contra el gobernador Andrew Cuomo por la prohibición de comer en interiores en la ciudad de Nueva York. El chef compartía un duro storie sobre cómo está afectando el Covid a la hostelería. Emilio está muy enfadado porque su restaurante también ha sufrido por la pandemia. ¡Nadie se libra de este maldito virus! Su negocio aparece totalmente cerrado, con la nieve acumulada de estos días y la terraza casi destrozada.

"El único lugar donde podrá conseguir comida es en McDonald's o Taco Bell", comentaba el chef etiquetando a Cuomo en su publicación. Este pasado miércoles, las comidas al aire libre se suspendían hasta nuevo aviso. Por lo que muchos restaurantes se han visto muy limitados a la hora de atender a sus clientes. También las nevadas han provocado que el reparto a domicilio sea mucho más complicado.

Nueva York ha registrado más de 804,500 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y 28,100 muertes. EE.UU. está muy golpeado por esta crisis sanitaria y muchos de sus ciudadanos muestran consecuencias muy graves. Emilio's Ballato es conocido por la ocupación de sus mesas por celebrities muy conocidos.

