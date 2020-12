¡Cómo nos gusta ver a una pareja feliz! Y si son Ester Expósito y Alejandro Speitzer, más aún. Los tortolitos han regresado de sus días de asueto en México, donde la actriz ha tenido que comerse con papas una polémica por ser un poco borde con sus fans, pero una vez aterrizados en Madrid, ninguno ha desaprovechado el tiempo: han hecho deporte, han salido a comer, a cenar... todo juntos. Y cuando decimos todo, es todo. Tampoco decimos que salgan cada día con un grupo de personas diferente (porque tampoco es lo recomendable), pero ¿de verdad no tienen más vida social? ¡Parecen lapas!

De hecho, este mismo miércoles les hemos podido ver en unas fotos por el centro de la capital saliendo de casa en chándal (atención a los pantalones cortos de él con los 10 grados que hacen) dispuestos a coger un taxi. No sabemos si es que iban o volvían de hacer deporte, o si es que simplemente decidieron ir cómodos a algún lado... aunque, desde luego, no es su mejor look.

Gtres

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nada que ver, sin embargo, con el modelito de ambos a la hora de comer: ella optó por un look con básicos de jersey, vaqueros, abrigo beige, botas a juego y, como nota de color, un bolso de Dolce&Gabbana en terciopelo granate que cuesta la friolera de 1550 euros. Ella puede, claro, y es que no para de trabajar: de hecho, acaba de presentar la película documental 'Renaceres', de Lucas Figueroa -que trata sobre una introspección del ser humano con motivo de la pandemia y de cómo nos ha cambiado- junto a Imanol Arias. y es más: no nos cabe duda de que a Ester no le están faltando los proyectos a pesar de la pandemia...

Gtres

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io