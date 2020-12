, donde aparecía ingresada. En aquel momento no quiso dar detalles de lo ocurrido pero ahora 'Outdoor' se ha puesto en contacto con ella para conocer lay ha querido contar los detalles de su hospitalización.

Al parecer, Almudena tuvo que ser trasladada por una ambulancia desde su casa al Hospital General Universitario Santa Lucía, en Cartagena, tras llamar al encontrarse muy mal: sentía un fuerte dolor abdominal y tenía fiebre. “Vomitaba sangre y me imaginaba lo peor”, ha confesado. En el hospital le realizaron todo tipo de pruebas hasta descubrir que tenía piedras en el riñón y que estaba sufriendo un cólico nefrítico.



Ha tenido que ser operada de urgencia y asegura que aún sigue teniendo piedras en el riñón. “Ayer tuve que volver a urgencias, no me quieren dejar ingresada por el tema del coronavirus. Me pusieron mucha más medicación para que intente estar en mi casa hasta el día 29 de diciembre, que tengo una intervención”, ha explicado. “Espero que no se complique, esto es peor que un parto. El dolor es constante e insoportable”.

De momento su único deseo es recuperarse y poder pasar unas felices fiestas junto a su familia, sobre todo con sus pequeñas, en las que no ha parado de pensar durante su ingreso: "Me daba igual mi vida, pero mis niñas no".

