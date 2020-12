Fani y Oriana terminaron casi como enemigas íntimas después de varias disputas dentro de La casa fuerte'.

“Oriana y yo a día de hoy no nos hablamos. Ella hace su vida, yo hago la mía", confesaba Fani Carbajo hace unos meses, y es que su relación con Oriana Marzoli ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Ambas son dos auténticos volcanes en erupción cuando entran en conflicto y tuvieron más de uno durante su ajetreado paso por 'La casa fuerte'. Tras su aventura, tomaron caminos separados y cero contacto, sin embargo se han visto obligadas a coincidir en algunos platós de Telecinco así que han decidido buscar un punto en común para hacerse la convivencia más agradable la una a la otra... ¿Lograrán reconciliarse después de tantos meses sin hablarse?

Han hecho un vídeo juntas para Mtmad y han confesado que no se "odian", pero se ve de lejos que amigas íntimas no van a ser. Bueno, quien sabe, ellas no paran de sorprendernos. "No me generas esas ganas de potar que me generan otros", ha confesado Oriana. Vaya, gracias...

Durante su conversación han acercado posturas y parecen haber sellado la paz. "Yo me reía mucho contigo, te contaba muchas cosas, y a la hora de la verdad dices menuda tontería por lo que peleamos", ha desvelado Oriana. "Discutimos por defender a nuestros chicos en lugar de arreglarlo", ha aclarado Fani.

"Estamos muy bien ahora, hemos dicho que olvidamos lo que ha pasado, lo enterramos y fuera", han confesado. Sin duda a Fani le ha invadido el espíritu navideño y está que no para con las reconciliaciones, ¡si acaba de volver con Christofer! Desde luego va a entrar en el 2021 con las cosas muy tranquilas.

