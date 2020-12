Muchas veces pensamos que los chicos no hablan de ciertos temas, sin embargo, eso se aleja bastante de la realidad. Sino que se lo digan a Marta Peñata y Aurah Ruiz que han hecho una gran pillada a los chicos de 'La casa fuerte 2’. Albert, Tony Spina, Antonio Pavón y Rafa se encontraban hablando sin tapujos en la piscina de sus cosas. Y para sorpresa de las chicas, uno de los temas más relevantes de su conversación fue la cena y noche sin cámaras que le espera a Albert con Marta Peñate. Los compañeros, entre risas, no pararon de bromear sobre el tema sin dejar en muy bien lugar Marta y con la complicidad del propio Albert.



Y es que muchos decían que "ya no podía escapar de las garras de Marta" o que se preparase para la noche que le esperaba. Mientras él bromeaba con que podía ser un Ken. Todo eran bromas y rosas hasta el momento en el que Aurah apareció por uno de los balcones que dan directos a la piscina. La novia de Jesé le tiraba un preservativo a Albert que se acaba cayendo a la piscina. Poco después, Marta salía de la cocina para increparles porque también lo había escuchado todo. “¿Tú te crees que yo no tengo vergüenza o que soy tan arrastrada? Este tío lo lleva claro conmigo...”, espetaba la concursante con lo bazos en jarra desde la puerta de la piscina.

Tras esto, Tony se sentía culpable y le pedía perdón a su amiga por haber hablado de ella. "¿Tú qué crees que solo se hablar de sexo?", le comentaba Marta al ex de Makoke, a lo que él contestaba que no, que sabía que su amiga era una persona muy culta.

