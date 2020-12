¿Eres fan de Adara Molinero? Si la respuesta es 'sí' ve ahorrando porque querrás hacerte con todos los productos de su marca. Sí, has leído bien, ahora Adara Molinero es empresaria y va a lanzar una línea cosmética. Ella misma ha anunciado la buena nueva a través de sus redes sociales. Se trata de 'Adara cosmetics', una marca de productos de belleza que está a punto de salir al mercado. "Coming soon" (porque parece que en inglés suena mejor), ha escrito la modelo en sus redes sociales.



Ahora parece que Adara vuelve a encaminar su profesión hacia la industria de la belleza, y es que ya su Instagram es todo un 'book' de fotos de lo más cuidado. La marca saldrá a la venta "muy pronto" así que todavía tendremos que esperar para ver qué nos trae Adara.

Entre su trabajo de 'influencer', colaboraciones con marcas y ahora con su propia línea, parece que Adara atraviesa un gran momento, al menos laboralmente hablando.

De momento no hay 'realities' a la vista, aunque quien sabe si ahora se lanza a entrar en alguno junto a su pareja, Rodri Fuertes, o si es él quien se embarca en alguna aventura como ¿Supervivientes? ¿Soportaría Adara otra relación a tanta distancia y con tanta polémica de por medio? Habrá que ir viendo cómo avanza esta relación, por el momento están felices juntos y por separado con sus proyectos profesionales.

