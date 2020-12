Isabel Rábago es una de las colaboradoras de televisión más queridas y este domingo Torito le ha querido dedicar su espacio a la periodista. El colaborador más alocado de 'Viva la vida ha vuelto una semana más con su sección más loca: 'Mi primera vez'. En esta ocasión le ha tocado el turno a la colaboradora Isabel Rábago. La periodista y licenciada en Derecho se estrenaba en Telecinco en el año 2005 como reportera de 'El programa de Ana Rosa'. Aunque ha matizado que fue algo totalmente inesperado, pues ella en un principio iba solo de redactora y finalmente, Eva Espejo, su jefa por aquel entonces le dijo que conectaba en directo y la acabaron sacando de reportera.

Isabel tuvo su bautizo cubriendo el juicio contra el bailador Farruquito y lo hizo con la famosa mosca que le provocó tener un pequeño lapsus en directo, cuando intentaba quitársela en directo. Isabel, con gran frescura ejercía de reportera y salía airosa de la situación de la mosca que no la dejaba en paz. Al otro lado de la pantalla estaba un jovencísimo Maxim Huerta, colaborador de Ana Rosa en el programa de la mañana que conectaba con ella en directo.

Tras ver las imágenes, los colaboradores de 'Viva la vida' no han tardado en compartir sus impresiones: "Te pareces mucho a Raquel Lozano, la chica de 'Gran hermano", le decía Emma García, la presentadora del programa. "Estabas más guapa con ese color de pelo que con el de ahora", le contestaba Kiko Matamoros lanzando una pullita a su compañera de televisión.

Isabel Rábago contestaba a sus compañeros diciendo que en todo caso era Raquel Lozano la que se parecía a ella porque ella tenía unos cuantos "añitos más" que la chica que en su momento robó el corazón a su compañero Suso.

Telecinco.es

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io