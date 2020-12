yola y maite deciden llamar a cristian y cantarle las cuarenta

Maite Galdeano entra en la casa de 'SolaSolo', ¿qué es lo que opinan sus hijos?

Yola Berrocal visita a Maite y le hacen una encerrona a Cristian



Maite Galdeano se convertía en la sexta concursante de 'SolaSolo', quitándole el puesto a Miriam Saavedra. Lleva unos cuantos días en esa casa y parece que no se maneja del todo mal. Pasará allí sola, y nunca mejor dicho, la Navidad, por lo que, para hacerle la estancia más amena, la 'elegida de Dios' ha recibido la visita de Yola Berrocal, compañera suya de 'La Casa Fuerte'.

Yola y Maite tenían la oportunidad de disfrutar de una cena lujosa y así, arreglar sus diferencias. Roces que tuvieron en el otro concurso. "No te has puesto muy contenta, eh", le decía Yola a Maite. La relación entre ellas se enfrió por lo que tuvo Yola con Cristian, hijo de Maite, aunque con el paso del tiempo, terminaron por arreglarlo y decidieron hacerle una 'llamadita' a Cristian y ponerle en un aprieto. La exsuperviviente le contaba a Maite lo enamorada que está de su nuevo novio, Sergio Ayala, y de paso, le confesó algo de su hijo: "Hace dos días Cristian me llamó pero yo no se lo cogí".

Cristian, al escuchar cómo le contaba Yola a su madre todo sin tapujos se molestaba bastante con la que fue ganadora de 'Hotel Glam'. El joven intentaba excusarse de que sí la llamó fue para hablar como simples amigos, no para nada más: "Tampoco te vengas arriba, lo dices como si yo quisiera algo contigo".

Y es que Yola estaba con su novio cuando Cristian le llamó, por lo que Sergio le terminó por coger el teléfono para que la dejase en paz. "Como mujer no me atraes", yo quería quedar como amigos", se defendía él. "¿Ya te da todo lo que quiere?", le seguía preguntando Cristian. "¿Estás celoso o qué?", le preguntaba Yola, mientras Maite alucinaba. Parece que Cristian es el que ha salido perdiendo, ya que su madre y su "ex" han pasado una velada muy agradable como amigas.

