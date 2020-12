Nadie olvidará el 2020. Un año marcado por el coronavirus, que lo ha trastocado todo. Queremos despedirnos de él cuanto antes y a darle la patada nos ayudarán, entre otros tantos famosos, Cristina Pedroche (32) y Alberto Chicote (51), los encargados de despedirlo en Antena 3. “Tengo muchísimas ganas y estoy muy ilusionada con las Campanadas de este año. Me encantaría, aunque sea por un ratito, que la gente disfrutara y olvidara lo malo…”, desea la de Vallecas, que ha visto cómo los restaurantes de su marido, Dabiz Muñoz, sufrían por la pandemia, incluso cerrando el que tenía en Londres.



¿Qué será este año de su famoso vestido?

Un año más, su vestido, elegido con el asesoramiento de su amigo Josie (más popular todavía después de participar en ‘MasterChef Celebrity’), será la expectación de la noche. “Yo diría que tiene luz, brillo y comodidad. Porque creo que todo el mundo va a estar en su casa viéndonos…”. Otros que también estarán en la madrileña Puerta del Sol de Madrid son dos compañeros de Atresmedia: Cristina Pardo (43) e Iñaki López (47), que volverán a dar las Campanadas para La Sexta. Pero no son los únicos…

Atresmedia

¿A quién más veremos en Nochevieja?

Aunque para potentes, las Campanadas de TVE, que contarán con Anne Igartiburu (51) y Ana Obregón (65), que dice: “Retransmitir las Campanadas un año más en mi casa, TVE, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí (con la muerte de su hijo Aless); de esa forma espero agradecer el apoyo y cariño que he recibido. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor”. Y desde TVE Canarias, Ana Guerra (26) y Roberto Herrera (50). También darán las Uvas desde las islas Sandra Barneda (45) y Christian Gálvez (40), en este caso para Mediaset.



Mediaset

