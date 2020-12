La influencer Danna Ponce ha utilizado su canal para sincerarse más veces, como con el tema de su adicción

La vida no es fácil para nadie, ni siquiera para los influencers que parecen tener vivencias maravillosas día sí y día también, y si no que se lo cuenten a la bloguera de viajes y estilo de vida Danna Ponce. Podrá ser una de más aplaudidas de nuestro país con sus más de 200.000 seguidores en Instagram, pero la procesión, como siempre, va por dentro, y ahora la joven ha contado lo que tiene a sus espaldas y que pocos sabían, como la sensación de haber fallado como madre a pesar de que su hija, Mía, sólo tiene 4 añitos; lo difícil que le está resultando remontar su relación con su chico, Víctor, o cómo ha sido su vida sin una figura paterna que, de cierto modo, le afectó en su adolescencia.

Muy emocionada, Danna no se ha cortado a la hora de responder sobre las preguntas sobre su pequeña: "Han cambiado muchas cosas desde hace 4 años que nació Mía. Por ejemplo, en aquel momento no esperaba el embarazo, ni estaba preparada, y desde entonces me he dado cuenta de lo importantes que son ciertas cosas, que antes a lo mejor no les daba importancia, a la hora de criar un hijo. Si algo cambiaría, es el hecho de estar y disfrutar más de mi hija. Estaba muy metida en la carrera de medicina, y a la vez empezamos el proyecto de YouTube… y ahora, mirando hacia atrás, creo que me vino grande abarcarlo todo, y creo que fallé un poco en ser madre los primeros años: no me he perdido nada de la infancia de Mía, pero sí es cierto que muchas veces las manos que estaban para ella eran las de mi madre, en vez de las mías. Pero tenía que trabajar, porque entonces no teníamos dinero, y muchas veces me acostaba a las 5 de la mañana trabajando", ha relatado.

Mediaset

Para este 2021, además de salud, también ha pedido estabilidad emocional, algo que en este 2020 ha brillado por su ausencia, porque su relación con su chico no está pasando por su mejor momento: "Víctor es una persona a la que quiero mucho, y este 2020 me ha enseñado a querer de verdad, a pesar de muchas cosas. He decidido apostar por él. Es una persona muy cerrada, por eso me siendo afortunada de que conmigo se haya abierto, que me diga que soy su ‘persona favorita’ y se haya apoyado en mí, para lo bueno y lo malo… Pero el tiempo dirá si me he equivocado o no. Quizá hay miles de motivos por los que no estar juntos, pero a mí todo eso me la pela: sólo le pido que respete esa estabilidad que le pido", ha señalado al final a modo de ultimátum.

Mediaset

¿Le ha afectado que su padre desapareciera de su vida?

Tener una figura paterna y, de repente, perderla, no ha sido nada fácil para ella, y hasta cierto punto le afectó en su adolescencia, pero consiguió sobreponerse: "Mi concepto sobre los hombres creo que ha cambiado con el tiempo: desconfiaba mucho de los hombres, aunque ese conflicto me lo he quitado, gracias a Dios, y ahora sí confío mucho en ellos. Además, he tenido mucha suerte los hombres que me he cruzado en la vida, porque han sido muy buenos, y con buenos valores".

