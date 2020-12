Marta López habla de su ruptura con Efrén

La colaboradora reconoce que vivirá una de sus navidades más complicadas

A pesar de que Marta López siempre había defendido que seguiría manteniendo su amistado con Efrén, pese a su ruptura. Lo cierto es que, tras el polígrafo que realizó el ex concursante de 'La casa fuerte', las cosas entre ellos han cambiado. "No puedo más", ha reconocido la colaboradora a sus compañeros de 'Ya es mediodía'. Marta no ha podido evitar derrumbarse tras ver las preguntas que le hicieron a su ex, donde el polígrafo sentenciaba que el joven mentía cuando decía que no había grabado a su ex pareja y amiga.

"Lo peor de todo el único recuerdo que tengo de él es bueno, es muy bueno. Lo demás no me lo quiero creer. No pasa nada. Ya está hecho el poli, ya está, cada uno seguirá su camino. A mi esto me duele. Llevo un día malísimo", ha confesado a sus compañeros entre lágrimas. Marta López ha explicado que le han llegado muchos rumores acerca de Efrén pero que ella prefiere seguir creyendo en su palabra.

Telecinco

Además, a todo esto se le ha unido que estas navidades serán muy complicadas para ella porque su padre está enfermo y no podrá esta con él ni con su familia. "Se acercan las navidades, no puedo estar con mis padres, no estoy con los niños… Yo la iba a pasar con Efrén. Hay veces que me encuentro más fuerte, pero hay veces que no puedo más. No estoy tampoco con mis amigas, con los míos, estoy todo el día trabajando".

La colaboradora ha reconocido que ahora lo único que quiere es poder dejar todo esto atrás y ha indicado que, pese a la recomendación de sus compañeros, ella seguirá creyendo a Efrén, aunque la relación entre ellos ya esté rota.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io