Hace pocos días Jesé Rodríguez realizaba un gran acto de amor accediendo a hablar en televisión, por primera vez, para comunicarse con Aurah Ruiz. El futbolista accedía a intervenir en 'La casa fuerte' para demostrarle a su chica que contaba con todo su apoyo y que él estaría esperando fuera. Unas palabras muy importantes para la concursante, ya que antes de entrar habían tenido un fuerte enfrentamiento en el que se dice que el jugador le habría dado el ultimátum de 'la tele o él'. Sin embargo, parece que todos sus problemas han quedado atrás y que han decidido darse una nueva oportunidad.

Ahora, Janira Barm, última pareja conocida del futbolista antes de que éste volviera con Aurah, anunciaba en sus redes sociales que había ingresado en un centro hospitalario para dar a luz al quinto hijo de Jesé. La modelo catalana dio la noticia de que estaba embarazada de su segundo hijo con el deportista después de que ambos confirmasen su ruptura.

La joven ha aprovechado sus redes sociales para revelar que ha tenido una niña, a la que ha decidido llamar Aylén. Janira ha dado la bienvenida a su hija mostrando una fotografía de ella dormida en una cuna donde se puede leer 'it's a girl'. Para Jesé, éste es un momento único, ya que es su primera hija, aunque las malas lenguas dicen que, hasta ese momento, él ni siquiera sabía el sexo del bebé y se habría enterado por las redes sociales... ¿Será posible?

De esta forma, Jesé ha aumentado su compleja familia. El futbolista tuvo a sus dos primeros hijos, Jesé Junior (2012) y Neyzan (2016), con Melody Santana. Poco después comenzó su relación con Aurah, y en 2017 tuvieron a su hijo, Nyan. Tras su ruptura, comenzó una relación con Janira Barm, con quien tuvo a su hijo Kenai -en 2019-, para ahora sumar a su amplia familia su primera niña, Aylén.

