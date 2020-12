Amor Romeira dedica unas bonitas palabras a su madre en su primera aparición pública tras el fallecimiento

La colaboradora ha recibido el apoyo de varios de sus compañeros de televisión

Amor Romeira ha conectado con 'Sálvame' para confesar cómo se encuentra tras haber perdido a su madre. La colaboradora ha confesado que ha sido un momento duro pero que se encuentra bien porque sabe "que ahora podrá estar con su padre". Amor Romeira ha querido aclarar que, para ella, Paz Padilla ha sido una persona muy importante, ya que con el mensaje que intenta transmitir sobre cómo afrontar la muerte ha conseguido poder sobrellevar mejor esta situación. "Me alivió mucho ver tu entrevista, y ahora estoy intentando poder mentalizarme. Mi madre se ha ido muy joven, solo tenía 56 años", ha indicado.

Ahora, ha reconocido que intenta ser fuerte porque sabe que a ella lo único que le gustaría es "poder verla feliz". Amor no ha podido evitar emocionarse al ver unas imágenes de su madre, ya que para ella lo era "todo".

Telecinco

La colaboradora anunciaba la triste noticia a través de sus redes sociales el día anterior, donde le quería dedicar a su madre unas emotivas palabras, aunque no ha especificado el motivo del fallecimiento. Su madre sufrió un ictus el año pasado, y tanto Amor como su hermana se convirtieron en su máximo apoyo. "Le doy gracias a la vida por haberme dado a la mejor madre del mundo. Gracias a ti soy lo que soy", escribía junto a una fotografía donde se la ve con su madre y su hermana.

En la emotiva publicación, la colaboradora ha querido agradecer a su madre que siempre le haya apoyado y haya estado con ella. "Porque me enseñaste a que no importara lo que dijera la gente. Que yo tenía que luchar por ser quien quería ser", ha explicado, algo por lo que siempre le estará muy agradecida.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, ha indicado que ha recibido un gran apoyo desde su salida de casa. "Hoy te has ido para ser luz e iluminar nuestros caminos! Cuando te sacaban de casa la gente te aplaudía y te gritaba mami!! Te decían: 'Hasta Siempre Mensi' 'Gracias por ser mi amiga' 'Te queremos' 'Nunca te vamos a olvidar'".

En sus 'stories' la colaboradora ha compartido dos fotografías donde aparece cogiendo la mano de su padre y de su hermana, para mostrar que ahora ellos son su máximo apoyo y que permanecen juntos y fuertes tras conocer esta gran pérdida.

Instagram

Amor ha recibido rápidamente el apoyo de algunos de sus compañeros como Miguel Frigenti, Lydia Lozano o Irene Rosales, que ha pasado en muy poco tiempo (todo en este fatídico 2020) por la pérdida de su madre y también la de su padre.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io