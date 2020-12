La nueva y romántica vida de Melyssa Pinto en París.

La participante de 'La isla de las tentaciones' desvela lo duro que fue para ella enfrentarse a este complejo.

Melyssa quiere abrirse y hablar sobre un gran complejo estético que le ha hecho pasarlo muy mal durante años. Gracias al último episodio de 'Paraíso Melyssa', hemos podido conocer más en profundidad a la ex concursante de 'LIDLT' y como pone remedio a su problema de piel. Melyssa se queja de que tiene mucho acné en la cara desde bien jovencita, por lo que ha querido que sus seguidores vean cómo combate con este "problemilla" asistiendo a su centro de estética de confianza y realizarse una nueva sesión para el tratamiento contra los granos.

La influencer dejaba atrás la vergüenza y se mostraba ante las cámaras con la cara lavada y mostrando sus imperfecciones. "Un alisamiento de piel", explicaba la profesional que le ha tratado en la sesión. Con los aparatos más modernos para aplicar esta técnica, hemos podido ver cómo Melyssa pasaba unos largos y molestos minutos para acabar con ese complejo. "Amores qué dolor, pero bueno, vale la pena", comentaba recién terminada la sesión.

Mtmad

"Ahora voy a estar roja unos cuantos días", comentaba con cámara en mano la influencer. No era capaz ni de gesticular la pobre, sentía un quemazón muy grande en toda la cara, pero poco a poco la molestia fue desapareciendo. Después del intenso tratamiento, Melyssa pasaba las noches embadurnada de crema y así conseguía una plena hidratación para su piel.

Mtmad

"A mí me viene el acné desde que tenía 15 años por tomar anticonceptivas", comentaba Melyssa. En el instituto lo pasó fatal, para ella era una vergüenza tener la cara así por lo que, a cada rato, iba a los servicios a maquillarse. "He sido una persona con problemas de autoestima".

Mtmad

A pesar de que fue mejorando con los años y gracias a los tratamientos de los dermatólogos, Melyssa volvía a pasar vergüenza en su entrada en 'La isla de las tentaciones'. "Parece un colador", le comentaban por las redes. Ese tipo de comentarios le afectó mucho, aunque enseguida fue consciente de que las cámaras exageran mucho más las imperfecciones. Después del tratamiento, la joven se siente más segura y hace un llamamiento a que cada uno se acepte tal y como es. Los complejos son naturales en las personas, pero se pueden combatir.

