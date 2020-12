Mayka y Tony Spina llevan varias semanas saliendo y todo era amor a raudales incluso en la calle

La murciana no acudió a verle en la final, y ahora se especula con la ruptura

Si algo tenemos claro en la vida y en el amor, es que a la pareja hay que cuidarla, y tener un desliz puede salir muy caro. Estos días estamos viendo que le ha pasado, por ejemplo, a Antonio Pavón al liarse con Samira en 'La casa fuerte', pero hay alguien que podría haber salido de allí tras la final sin pareja ¡y no se ha enterado todavía! Sí, hablamos de Tony Spina. ¿Y por qué? Porque cuando él regresó al plató de Mediaset como flamante tercer finalista (junto a Aurah), hubo alguien importante que no fue a recibirle: su novia, Mayka Rivera. Pero ni al plató ni tampoco después, cuando acabó la gala. ¿Qué está pasando entre ellos?

"Me estáis preguntando un montón si voy a ir a la final de 'La casa fuerte'. No, no voy a ir. Lo veo desde casita, ¿vale? Un beso", apuntaba Mayka escuetamente con un tono y una sonrisa que denotaban que algo no iba bien. Hace tan sólo unas semanas, la ex concursante de 'La isla de las tentaciones 2' se mostraba furiosa con Tony después de que este se animara en el reality a ducharse con Cristini y con Rebeca, los tres desnudos, mojados y muy, muy juntitos: "Si yo hago eso con un chico a mí se me tacha de todo. Me ha parecido fatal no por ellas, que son libres, sino por él porque debería haber quitado la mano cuando le han mirado dentro del calzoncillo", señaló mosqueada.

¿Huele a ruptura?



Durante el debate final de 'La casa fuerte 2', el concursante ha querido aclarar en qué punto se encuentra su relación con Mayka. "Tenemos una conversación pendiente. Aún no hemos tenido la oportunidad de hablar. Llevo solo unos días fuera y todavía no he cogido el móvil para nada", aseguró Tony Spina. ¿Qué opinará Mayka de esta respuesta que ha dado el ex de Oriana Marzoli?

