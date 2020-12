El torero ha encontrado su hueco en televisión, pero está a punto de costarle su relación

Ahora se ha desvelado que Cynthia también podría haber tenido algo con Antonio David Flores

Gracias al conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, José Antonio Canales ha vuelto a la tele. El gaditano tiene ahora una silla en ‘Sálvame’, pero por el momento, además de dinero, el diestro se ha llevado un gran disgusto. El programa ha decidido 'desenmascararle', y su afición al tonteo parece que ha vuelto a jugarle una mala pasada. Antonio David fue el encargado de filtrar la noticia: Canales, que desde hace año y medio sale con la empresaria Isabel Márquez de Prado, habría engañado, supuestamente, a su novia con Cynthia Martínez, de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.



El diestro negó los hechos, días después confesó que sí, que la conocía y que incluso habían cenado juntos, y el lunes 21 no tuvo más remedio que añadir información después de que Cynthia asegurara en el ‘Deluxe’ que se habían acostado y que él se dejó los calzoncillos en la habitación (asegura tenerlos en su poder). “Es verdad que duerme en mi habitación. Salimos a cenar con unos amigos y se había tomado unos vinos. Ella no intentó nada y cada uno durmió en un lado de la cama. No hemos consumado el sexo”, aseguró. Canales, nervioso, reconoció que ya había pedido perdón a su chica, aunque no quiso aclarar si ésta le había creído. Hay que recordar que en 2004, poco antes de casarse con Mari Carmen Fernández Deudero, Canales negaba haber tenido un idilio con Marta López, una información que ahora sí reconoce.

Ruptura en 2016

Agencias

Después de ocho años de relación, Canales Rivera se casó con María del Carmen Fernández, madre de sus dos hijos: José Antonio y Carmen. Por cierto, su despedida de soltero se confundió con la famosa Operación Polvorón... Él siempre negó su implicación.

Líos post-maritales

Agencias

Después de separarse, José Antonio disfrutó al máximo de la vida. El diestro vivió un romance con Patricia Martínez (izq), la ex de Álvaro Muñoz Escassi, y en 2018 pasó un tórrido verano junto a Barbara Kimpel (dcha), la cuñada de Antonio Banderas. Después conoció a Isabel, su actual novia.

Afán por hacerse un hueco en la tele

Atresmedia

El gaditano siempre ha compaginado su faceta como torero con la televisión. Canales participó en ‘La selva de los famosos’, ‘Splash! famosos al agua’ (sobre estas líneas) o en ‘Ven a cenar conmigo. Edición Gourmet’.

La familia, su toro difícil de torear

Agencias

Estaba muy unido a Fran y Cayetano, pero todo cambió en 2011. Canales Rivera apareció en televisión para confesar que sus primos le habían vetado en las plazas, algo que ellos negaron tajantemente. Después de estar sin hablarse durante años, los tres hicieron las paces en 2019.

Hearst

