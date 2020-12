Marta fue una de las protagonistas del culebrón de la pandemia 'Merlos Place', donde descubrió que Alfonso Merlos le ponía los cuernos con Alexia Rivas.

Hace poco ha roto con Efrén Reyero, y Marta se derrumbaba así en pleno directo

Está rota, destrozada y, sobre todo, muy, pero que muy decepcionada. Así es como se puede resumir a Marta López tras sus últimas apariciones en televisión al hablar de su última ruptura: "Me siento una gilipollas. Todo el mundo diciéndome que no me fiara y que me iba a traicionar y mira… pero yo no dejo de querer así. Y estoy convencida de que él me quiere", dijo Marta en ‘Ya es mediodía’, el programa en el que colabora. Unos días antes, Efrén, el que fuera su pareja durante los últimos meses, se destapó en ‘El Deluxe’ como un gran mentiroso que la había utilizado para seguir en la tele. ¡Hasta la había grabado! Y esto es algo que ella no le perdona…

Pero Marta es una mujer fuerte, y sabrá reponerse de esto como lo ha hecho de lo demás. Desde luego, trabajo no le está faltando a pesar del bache de este 2020: la tele la sigue queriendo y, ademas, la colaboradora acaba de lanzar una web de citas: ‘Tentationsapp.com’ y además se va a estrenar como actriz. Sí, ¡veremos a Marta en la pantalla grande! Su papel todavía es un misterio pero la peli se llama 'La vida que no es nuestra' y se rueda en enero.

Un año difícil

Ninguno hemos tenido un 2020 fácil, pero Marta aún menos. Todo empezó justo en el confinamiento, cuando descubrió, en marzo, que el que era entonces su pareja, Alfonso Merlos, se la pegaba con la periodista de 'Socialité' Alexia Rivas. Pasado el luto, llegó el palo de su despido de Mediaset por un falso positivo en COVID. Afortunadamente, se solucionó, y Marta encontró consuelo en el ex tronista de MYHYV reconvertido en empresario Efrén Reyero, un gran amigo desde hacía más de doce años, que también le ha salido rana... ¡Pobre!



