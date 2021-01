Paul McCartney se lo puede permitir. El ex Beatle se ha ido a la paradisíaca isla de San Bartolomé escapando de las restricciones del COVID-19 en Reino Unido, donde el número de casos se ha disparado, y sobre todo para huir del frío. Así que, nada como poner rumbo a esta isla del Caribe, refugio de tantas celebrities.

También se merecía un descanso, pues el pasado 18 de diciembre lanzó al mercado 'McCartney III', un disco nacido durante lo peor de la pandemia y con el que ha sido número uno en su país, puesto que no alcanzaba desde el año 1989. Así que, después del éxito musical, llegó la hora de recargar pilas al borde del mar y en la mejor compañía.

Y en qué lugar mejor que en San Bartolomé donde la familia McCartney suele disfrutar de unos días de descanso y desconexión en aguas del Caribe y con una temperatura ideal para disfrutar del sol y la playa.

Directo al agua

Agencias

Sir Paul McCartney, de 78 años, llegó a este paraíso a bordo de un impresionante barco. Le acompañaba su mujer, Nancy Shevell, de 61. Nada más poner pie en tierra, aprovechó para irse a la playa y darse un chapuzón. Muy delgado y en aparente buena forma, se zambulló en el mar con una camiseta de surf negra y bañador azul. Eso sí, nada más salir del agua agarró la toalla y a pelearse con la arena, que parecía querer tragarse a esta leyenda de la música.

A sus 78 años, Paul se mantiene en buena forma física, delgado y con ganas de darse un chapuzón. Eso sí, con camisa de neopreno para protegerse del frío del agua y de los rayos de sol.

Agencias

El ex 'beatle' Paul desembarcó de su barco de lujo dando una lección de estilo: con camisa azul, pantalón negro, zapatillas del mismo tono y sombrero de paja. Y es que sir McCartney está hecho un dandy a sus 78 años.

Agencias

La leyenda de la música llegó en este impresionante barco al paraíso donde tantas veces ha recibido el nuevo año junto a su familia. En esta ocasión, le acompañaba su mujer, Nancy Shevell, y juntos han disfrutado de las playas y del buen tiempo del Caribe.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io